Broxton produit un point et les Brewers renversent les Cardinals 2-1

MILWAUKEE - Keon Broxton a brisé l'égalité en produisant un point et en a préservé un autre en effectuant un attrapé spectaculaire, Matt Garza a été efficace sur le monticule à son retour au jeu après avoir soigné une blessure et les Brewers de Milwaukee ont défait les Cardinals de St. Louis 2-1, jeudi.

Broxton, qui a privé Jose Martinez d'un circuit en deuxième manche lorsqu'il a allongé le bras au-dessus de la clôture du champ centre, a procuré les devants 2-1 aux Brewers en frappant un simple en cinquième aux dépens du releveur Brett Cecil (1-4).



Garza (5-5), qui effectuait son premier départ depuis le 21 juillet en raison d'une élongation à la jambe droite, a accordé un point mérité et quatre coups sûrs en cinq manches et deux tiers de travail. Il a ainsi permis aux Brewers, deuxièmes dans la section centrale de la Nationale, d'enlever une première série à domicile contre les Cards depuis juillet 2012.



Kolten Wong aurait pu créer l'égalité avec une longue balle au champ centre-droit, mais sa claque a ricoché contre la clôture en huitième manche. Il a terminé sa course au deuxième coussin, puisque Anthony Swarzak a retiré Tommy Pham sur un faible roulant et Matt Carpenter sur un ballon de routine.



Mets 4 Rockies 5



Nolan Arenado a soutiré un but sur balles avec les buts remplis en neuvième, permettant aux Rockies du Colorado de gagner 5-4 face aux Mets de New York.



Hansel Robles a atteint Jonathan Lucroy, puis Pat Valaika a déposé un amorti sacrifice pour l'envoyer au deuxième but. Charlie Blackmon a reçu un but sur balles intentionnel, puis DJ LeMahieu en a reçu un classique. Peu après, le compte était complet quand Robles (6-3) a raté la cible à nouveau contre le meneur du baseball pour les points produits, avec 96.



Greg Holland (2-1) avait lancé en début de neuvième.



Blackmon et Mark Reynolds ont frappé des circuits en solo pour les Rockies, qui vont terminer un séjour à domicile en recevant les Phillies de Philadelphie, de vendredi à dimanche.



Yoenis Cespedes a cogné une longue balle en solo pour les Mets, qui ont perdu quatre de leurs cinq derniers matches.