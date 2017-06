Brooks Koepka est en tête de l'Omnium des États-Unis après le premier neuf

ERIN, Wis. — Brooks Koepka a eu l'occasion d'inscrire un oiselet lors des neuf premiers trous et il en a réussi trois, se donnant une avance d'un coup à la mi-parcours, dimanche, à l'Omnium des États-Unis. Brian Harman a fait tout en son possible pour suivre le rythme imposé par Koepka et il n'a commis aucun boguey à Erin Hills, où le vent s'est finalement mis à souffler.



Ça n'a pas été suffisant pour ébranler Koepka. Il a amorcé la ronde finale en réussissant deux oiselets et il a pris les commandes du tournoi au huitième trou, après avoir calé un long coup roulé d'une distance de 35 pieds pour un oiselet.



Il a montré un pointage cumulatif de moins-14 après le neuf d'aller.



Justin Thomas, qui a égalé un record du tournoi en remettant une carte de 63, samedi, a éprouvé quelques difficultés. Ce fut également le cas pour Tommy Fleetwood.



Thomas n'a pas réussi un oiselet sur le premier neuf. Il a notamment raté un petit coup roulé pour une normale au quatrième trou. Il accusait six coups de retard sur le meneur.



Fleetwood a quant à lui envoyé sa balle trop loin au sixième trou et son approche a ensuite traversé le vert. Il a commis trois bogueys lors des neuf premiers trous et il accusait quatre coups de retard sur Koepka.



Rickie Fowler était toujours dans la course, surtout grâce à deux oiselets inscrits lors des deux normales-5 du premier neuf. Il se retrouvait à trois coups du premier rang.



Hideki Matsuyama s'est invité parmi le top-5 en réussissant un oiselet lors de trois des cinq premiers trous du deuxième neuf. Il accusait deux coups de retard sur le meneur, mais le temps commençait à jouer contre lui.



Deux choses semblent assurées: le gagnant remportera un premier tournoi majeur en carrière et son pointage cumulatif sera meilleur que moins-10, ce qui n'est arrivé que deux fois dans toute l'histoire de l'Omnium des États-Unis.