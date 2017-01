BrianneTheisen-Eaton et Asthon Eaton à la retraite

La médaillée olympique canadienne en heptathlon, Brianne Theisen-Eaton, a annoncé sa retraite.

Theisen-Eaton, 28 ans, qui a gagné le bronze aux Jeux de Rio de Janeiro l'été dernier, et son mari américain Ashton Eaton ont annoncé leur décision sur leur compte Instagram.



Eaton, 28 ans, est le champion en titre olympique et mondial, ainsi que le détenteur du record du monde au décathlon.



« Les huit dernières années ont été vraiment formidables, ont-ils écrit sur leur compte Instagram. Faire quelque chose que nous aimons tous les jours et poursuivre nos rêves, cela a vraiment comblé nos vies.



« Mais nous devons maintenant penser à la prochaine étape, à notre prochaine passion et au prochain chapitre de nos vies. Nous quittons l'athlétisme. Merci d'avoir partagé cette aventure avec nous! »



Theisen-Eaton, une athlète originaire de Humboldt, en Saskatchewan, est une double médaillée d'argent en heptathlon aux Championnats du monde et a gagné le pentathlon lors des Championnats du monde en salle de 2016.