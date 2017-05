Bouchard l'emporte à Madrid

MADRID - La Québécoise Eugenie Bouchard a franchi le premier tour de l'Omnium de Madrid grâce à une victoire de 6-4, 4-6, 6-1 contre la Française Alizé Cornet, samedi.

C'est seulement la quatrième fois en 10 tournois cette saison que Bouchard n'est pas éliminée à son premier match.



Classée 60e à l'échelle mondiale, Bouchard a eu besoin de 122 minutes pour venir à bout de Cornet, 43e raquette mondiale.



Bouchard n'a pas accordé de balle de bris en première manche et elle a mis la main sur le seul bris du set lors du troisième jeu.



Les bris de service se sont multipliés en deuxième manche alors que les deux joueuses se sont échangé des bris lors des six premiers jeux. Cornet a gagné la manche en brisant le service de Bouchard pour une quatrième fois sur sa première balle de manche à 5-4.



Bouchard a retrouvé son aplomb au service lors du set ultime. Elle n'a pas donné d'occasion de bris à sa rivale tout en brisant le service de Cornet lors des troisième, cinquième et septième jeux.



Au prochain tour, Bouchard sera opposée à la gagnante du duel entre la Russe Maria Sharapova et la Croate Mirjana Lucic-Baroni.



Dans les autres rencontres de premier tour présentées samedi à Madrid, notons la victoire de la Tchèque et deuxième tête de série Karolina Pliskova. L'Américaine Madison Keys, neuvième tête de série, et la Russe Elena Vesnina, no 12, ont été éliminées respectivement par la Japonaise Misaki Doi et la Roumaine Irina-Camelia Begu.