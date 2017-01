Bouchard accède au deuxième tour à Sydney

SYDNEY, Australie - Après s'être inclinée rapidement à Brisbane, Eugenie Bouchard s'est ressaisie de belle façon en défaisant la Chinoise Shuai Zhang en deux manches de 7-6 (1), 6-2, samedi, au premier tour des Internationaux Apia Sydney.

Il y a moins d'une semaine, la Québécoise avait baissé pavillon en trois manches contre l'Américaine Shelby Rogers, notamment en raison de son jeu erratique à la troisième manche.

Cette fois, Bouchard a fait les choses de la bonne façon dès la manche initiale, en allant chercher 75 pour cent de ses points en premier service, et ce, malgré trois doubles fautes.

Zhang a sauvé six balles de bris au premier set et les deux joueuses ont eu besoin d'un bris d'égalité pour se départager, mais Bouchard s'est rapidement donné une avance de 6-0 et elle a remporté la manche au terme des deux points suivants.



La Québécoise de 22 ans a poursuivi sur sa lancée lors de la deuxième reprise et elle a connu beaucoup de succès en première balle. Plaçant 74 pour cent de ses premiers services en jeu, Bouchard a réussi quatre as et elle a fermé la porte en sauvant deux balles de bris, en route vers son premier gain en 2017.



Il s'agissait du premier affrontement entre les deux dames.



Au deuxième tour, Bouchard se mesurera à la Russe Dominika Cibulkova ou à l'Allemande Laura Siegemund.