Boston fête ses Patriots

BOSTON - Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont droit à leur parcours des vainqueurs.

Le quart-arrière Tom Brady, sacré joueur par excellence du match, ses coéquipiers et entraîneurs participent à un défilé dans les rues de Boston, mardi matin, après la spectaculaire remontée qui leur a assuré une victoire de 34-28 en prolongation contre les Falcons d'Atlanta au Super Bowl.



Tradition typique de Boston, les joueurs et autres membres de l'équipe prendront place dans des véhicules amphibies de l'époque de la Seconde Guerre mondiale populaires auprès des touristes.



Des amateurs enthousiastes vêtus aux couleurs des Patriots étaient présents en grand nombre en début de matinée malgré des prévisions de pluie et peut-être même de neige.



Les conditions ne devraient toutefois pas être aussi mauvaises qu'il y a deux ans, quand le défilé de la victoire des Patriots a été retardé d'une journée.



Les Patriots ont remporté un cinquième championnat, dimanche.