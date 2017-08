Blessée à un avant-bras, Maria Sharapova doit se désister de la Coupe Rogers

TORONTO — La Russe Maria Sharapova ne participera pas au volet féminin de la Coupe Rogers, qui se tiendra à Toronto la semaine prochaine, en raison d'une blessure à l'avant-bras gauche. Tennis Canada a confirmé la nouvelle dans un communiqué de presse jeudi matin.



Sharapova, qui avait reçu un laissez-passer des organisateurs, a ressenti des douleurs pendant le tournoi de Stanford plus tôt cette semaine, et elle a été contrainte de se retirer de la compétition.



≪Je suis tellement désolée de rater la Coupe Rogers cette année, a déclaré Sharapova. J'apprécie l'initiative des responsables du tournoi de m'avoir accordé un laissez-passer, ainsi que l'appui de mes supporters de Toronto. Je suis déçue qu'une blessure me tienne à nouveau à l'écart des courts de tennis, mais je vais travailler avec vigueur pour reprendre la pratique du sport que j'adore le plus rapidement possible.≫



L'absence de Sharapova ouvre la porte au tableau principal à la jeune canadienne Bianca Andreescu, qui s'était vu offert une invitation à la ronde des qualifications. Cette invitation a plutôt été donnée à Carol Zhao, une autre Canadienne.



Andreescu se joindra donc aux Montréalaises Eugenie Bouchard et Françoise Abanda dans le tableau principal.



Andreescu participe au tournoi de Washington et a même signé la première victoire de sa jeune carrière au tableau principal d'un tournoi de la WTA plus tôt cette semaine. Jeudi, la Torontoise de 17 ans a défait la Française Kristina Mladenovic 6-2, 6-3 en une heure et 14 minutes de jeu, dans un duel de deuxième ronde.



Le dernier laissez-pour les deux rondes de qualifications, samedi et dimanche, ira à la Canadienne Carson Branstine. La Québécoise Charlotte Robillard-Millette, qui l'affrontait en finale, a plié l'échine 6-3, 7-5 devant elle.