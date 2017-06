Blessé sérieusement au genou au Cameroun, Oyongo sera opéré

MONTRÉAL - Le défenseur latéral de l'Impact de Montréal Ambroise Oyongo s'est blessé au genou droit lors d'un match de qualifications de la Coupe d'Afrique des nations 2019 entre le Cameroun et le Maroc, samedi, à Yaoundé, et il pourrait s'absenter pendant sept mois, selon le sélectionneur de la formation camerounaise, Hugo Broos.

Oyongo a chuté maladroitement à la 18e minute quand son maillot a été retenu par un adversaire. Il a quitté le stade en ambulance et a été transporté dans un hôpital de la région.

Après la rencontre, Broos a affirmé que les ligaments croisés du genou d'Oyongo étaient touchés et qu'il sera sur la touche pendant sept mois, a rapporté le compte Twitter officiel de la Fédération camerounaise de football.

L'Impact était à Kansas City, samedi, pour y affronter le Sporting. L'équipe devrait fournir plus de détails sur le dossier lors de son retour à Montréal.

Le Cameroun a éventuellement gagné la rencontre 1-0. Oyongo devait aussi représenter le Cameroun à la Coupe des Confédérations de la FIFA, du 17 juin au 2 juillet en Russie.

Âgé de 25 ans, Oyongo en était à sa troisième campagne avec l'Impact, qui avait acquis ses services des Red Bulls de New York en janvier 2015 en compagnie d'Eric Alexander et en retour de Felipe. En 60 matchs en MLS avec l'Impact, Oyongo a inscrit deux buts et six aides.

Voici le communiqué officiel de la Fédération Camerounaise de Football

Lions Indomptables : Ambroise Oyongo forfait pour la Coupe des Confédérations