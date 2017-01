Blessé aux côtes, Rory McIlroy déclare forfait à Abou Dhabi

VIRGINIA WATER, Royaume-Uni - Rory McIlroy a déclaré forfait pour le tournoi d'Abou Dhabi cette semaine en raison d'une blessure aux côtes.

Le circuit européen a fait savoir que McIlroy, no 2 mondial, s'est soumis à des examens après s'être blessé à l'omnium d'Afrique du Sud et ils ont démontré une fracture de stress.



McIlroy a précisé qu'il était «amèrement déçu» et trouvait «vraiment très ennuyeux» de manquer le tournoi de cette semaine, qui réunit le meilleur groupe de golfeurs cette saison sur le circuit européen.



Il a ajouté que «dans des circonstances semblables, il faut simplement écouter les experts.»



L'Irlandais du Nord a joué en dépit de cette blessure lors des trois dernières rondes à Johannesburg, où il s'est incliné en prolongation devant Graeme Storm.



Le tournoi d'Abou Dhabi commence ce jeudi et aura pour têtes d'affiche les Américains Dustin Johnson et Rickie Fowler, champion en titre.