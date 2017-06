Bear Woods va rejoindre Jim Popp à Toronto

TORONTO - Le secondeur Bear Woods s'est entendu avec les Argonauts de Toronto, mercredi soir, après avoir été libéré par les Alouettes de Montréal, plus tôt au camp d'entraînement.

Woods, qui mesure six pieds et pèse 245 livres, a réussi 232 plaqués défensifs, 15 plaqués sur les unités spéciales, 12 sacs du quart, trois interceptions et il a provoqué six échappés en 40 matchs avec les Alouettes. Il a évolué avec l'équipe montréalaise pendant six saisons.

Ses 126 plaqués lui ont permis de se classer au deuxième rang de la Ligue canadienne de football en 2016 et il a mené la section Est à ce chapitre pour une deuxième fois.

Il a également réussi cinq sacs du quart, deux interceptions et il a provoqué trois échappés, ce qui l'a aidé à être couronné le joueur défensif de l'année dans la section Est pour une deuxième fois depuis son arrivée dans la LCF.

Woods sera présent au premier match préparatoire des Argonauts, qui accueilleront les Alouettes jeudi soir, mais il ne sera pas en uniforme.