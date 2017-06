Battu en finale : «Tu peux entendre les mouches voler» - Frédérick Gaudreau

(98,5 Sports) - Après un formidable parcours en séries éliminatoires, les Predators de Nashville ont baissé pavillon face aux Penguins de Pittsburgh en six matchs lors de la finale de la coupe Stanley.

Moins de 24 heures après la fin de la saison de la Ligue nationale de hockey, le joueur Frédérick Gaudreau des Predators s’est entretenu avec Mario Langlois aux Amateurs de sports.

« Ça va bien, ça va bien… assure Gaudreau d’entrée de jeu. Un peu bizarre, tout ça, ce matin, mais je pense qu’on s’en remet malgré la défaite un peu crève-cœur .. D’arriver si proche du but et de perdre… Mais il y a quand même beaucoup de positif à retenir de cette saison-là. »

Nul doute que le but de Jeff Sissons refusé aux Predators dans le math – en raison d’un coup de filet hâtif d’un arbitre – a changé la donne pour l’équipe de Nashville.

« C’est sûr. Pour nous, on le voulait dedans… On l’avait vu dedans. Ça n’aurait pas été la même game, c’est sûr. Mais en bout de ligne, c’est terminé et on ne devrait pas garder un goût amer trop longtemps. »

Gaudreau a confirmé que l’atmosphère était plutôt calme après la rencontre.

« Tu peux entendre les mouches voler, je dirais. Il y a pas beaucoup de personnes qui parlent pendant un moment. Puis, il y a certains gars qui y vont de leurs mots pour dire à quel point ils sont fiers, mais honnêtement, pendant un moment, c’est un peu triste. »

L’entraîneur Pete Laviolette a, lui aussi, pris la parole dans le vestiaire, après la revers.

Gaudreau n’a disputé que 9 matchs lors du calendrier régulier, mais il en a joué presque autant (8) lors des séries éliminatoires. Il a inscrit trois buts durant cette période.

« Ça a été beaucoup d’émotion, d’arriver en demi-finales et de réaliser qu’ils me faisaient confiance pendant des gros matchs. C’est un peu bizarre dans ma tête, mais ce sont de belles expériences que j’ajoute dans mon sac. »