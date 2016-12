Baseball: Inciarte s'entend avec les Braves, évitant ainsi l'arbitrage

John Bazemore / The Associated Press

ATLANTA - Le voltigeur Ender Inciarte a accepté un contrat de 30,5 M $ pour cinq ans avec les Braves d'Atlanta, évitant ainsi l'arbitrage.

Les Braves ont une année d'option pour 2022.



«Nous croyons qu'il est le meilleur voltigeur de centre du baseball en défense, a confié le d.g. des Braves, John Coppolella. Nous estimons aussi qu'il est parmi les meilleurs premiers frappeurs des ligues majeures.»



Inciarte, Dansby Swanson et Aaron Blair ont été acquis en décembre 2015, quand Shelby Miller et Gabe Speier ont pris la route de l'Arizona.



Inciarte a frappé pour ,226 avant la pause des étoiles, mais il s'est redressé en cognant pour ,341 après celle-ci. Il a fourni trois circuits, 24 doubles, 16 buts volés et 29 points produits.



Il a aussi épinglé 12 coureurs sur les buts, un sommet dans la Nationale. Son brio en défense lui a valu un Gant d'or.



Les Braves ont fini la saison avec une séquence de 12 gains en 14 matches, donnant espoir à leurs partisans pour la première campagne au SunTrust Park, en 2017.