«Avec un bon plan de match, un combat contre Golovkin serait différent» - Lemieux

Le Québécois David Lemieux/Photo: archives/Facebook/Eye of the Tiger Management

On en parle en ondes : David Lemieux et Jacques Thériault (Victoire de Lemieux à New York) (13:51) Publié le lundi 13 mars 2017 dans Les amateurs de sports Avec Mario Langlois

(98,5 sports) - David Lemieux ne veut pas se reposer sur les lauriers et il se dit prêt à remonter dans le ring dès le 6 mai en sous-carte du combat entre Saul «Canelo» Alvarez et Julio Cesar Chavez Jr.

Lemieux (37-3, 33 K.-O.) a remporté une éclatante victoire en passant un foudroyant K.-O. à Curtis Stevens (29-6, 21 K.-O.) au troisième round à Verona dans l’État de New York, samedi.

«Je suis très content et fier de ma performance, a déclaré Lemieux au micro des Amateurs de sports animés par Mario Langlois. Aucun autre boxeur n’a battu Stevens de façon aussi décisive en le détruisant de A à Z. Il n’a rien fait pour me ralentir.»

Dès le combat terminé, plusieurs laissaient entendre que Lemieux pourrait se battre en demi-finale du très attendu combat entre Alvarez et Chavez Jr qui aura lieu à Las Vegas dans moins de deux mois.

«Moi j’aime beaucoup me battre et je veux être actif. Je ne suis pas blessé et je suis très motivé. Je vais prendre quelques jours de repos, mais pas un mois de vacances. Plus j’ai des combats, meilleur c’est pour moi», a affirmé le puissant cogneur.

Concernant les propos de Max Kellerman qui a laissé entendre au centre du ring après le combat qu’il n’était pas au sommet de sa forme contre Stevens, Lemieux a été laconique.

«Kellerman des fois il est nono. Ça fait plusieurs fois qui sort des affaires qui n’ont pas trop à voir, a déclaré Lemieux en riant. Après l’entrevue, il m’a dit que c’était le K.-O. le plus spectaculaire qu’il avait vu de sa carrière, plus spectaculaire que ceux de Marquez, de Pacquaio et de tous ces gars-là. Non, j’étais en très grande forme.»

Lemieux ne désespère pas d’avoir une revanche contre Gennady Golovkin.

«Avec un bon plan de match, le résultat serait différent», a-t-il lancé.