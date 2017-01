Australie: Venus Williams atteint les quarts de finale

MELBOURNE, Australie - Venus Williams a accédé aux quarts de finale des Internationaux d'Australie pour une deuxième fois en trois ans en défaisant Mona Barthel en deux manches de 6-3, 7-5, dimanche.

Williams a brisé le service de Barthel lors du 11e jeu de la deuxième manche et elle a ensuite remporté le jeu suivant pour confirmer sa victoire en une heure 36 minutes.



Williams, qui s'était inclinée en finale contre sa soeur Serena, en 2003, affrontera maintenant la Russe Anastasia Pavlyuchenkova.



Depuis sa défaite en finale, l'Américaine a atteint trois autres fois les quarts de finale à Melbourne, mais elle n'a jamais été en mesure de passer en demi-finale.



Plus tôt dans la journée, Pavlyuchenkova est devenue la première joueuse à obtenir son billet pour les quarts de finale en venant à bout de sa compatriote Svetlana Kuznetsova 6-3, 6-3.



Pavlyuchenkova a pris les commandes du match de quatrième tour et elle menait 2-0 en deuxième manche quand Kuznetsova a finalement brisé le service de sa rivale. Pavlyuchenkova a cependant répliqué rapidement pour revenir à 3-3 et elle a ajouté un autre bris lors du dernier jeu de la rencontre.



Le match a pris fin après 68 minutes, quand Kuznetsova a envoyé la balle dans le filet.