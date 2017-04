«Au lieu de penser au danger, pense à la solution» - Claude Julien

Le point de presse de Claude Julien

(98,5 Sports) - Est-ce que le Canadien de Montréal peut remporter les deux derniers matchs de la série face aux Rangers de New York?

L’entraîneur Claude Julien ne garantit pas une victoire, mais il a rappelé vendredi après-midi à New York qu’il avait vécu une situation bien plus difficile lors des séries éliminatoires du printemps 2004.

« Je sais qu’à ma première année ici à Montréal, dans les séries, on perdait 3-1 contre Boston. On est revenus de l’arrière pour gagner la série avec trois victoires d’affilée, a-t-il déclaré. Mais ça ne veut pas dire que ça arrive automatiquement. C’est à nous de prendre la situation en mains et de bien la gérer. »

Julien était évidemment déçu de perdre le cinquième match de la série au Centre Bell, jeudi, ce qui place le Canadien au bord du précipice. Mais il a visiblement confiance en ces hommes.

« La façon dont on va réagir demain va faire la différence. Au lieu de penser au danger, je pense à la solution. Le sport, c’est quelque chose qui se joue à 90 pour cent dans la tête.

« Il faut être fort mentalement et se dire : ``Je ne pense pas au dos au mur, je ne pense pas à la défaite… Je pense à ce que je dois faire pour gagner le match de demain.’’ Il faut vraiment se concentrer sur le prochain match.

Si Julien a effacé un déficit de 1-3 en 2004, huit joueurs de l'équipe actuelle étaient de la partie quand le Tricolore a effacé un recul de 2-3 au deuxième tour éliminatoire en 2014 pour vaincre les Bruins... de Claude Julien.

« Ces expériences-là ne nuisent jamais. Les équipes qui ont gagné sont souvent passées à travers des moments plus difficiles au cours des séries. Ce sont des leçons qui valent beaucoup et c'est bon d'avoir des gars d'expérience dans notre vestiaire.

« Mais dans notre situation, on ne peut pas gagner deux matchs demain. Il faut gagner le premier avant de gagner le deuxième. De mettre trop d’efforts à penser au septième match, c’est perdre beaucoup de temps et perdre de l’énergie. Cette équipe-ci a gagné beaucoup de matchs consécutifs dans le passé. Il n’y a aucune raison qu’on ne puisse pas le refaire dans les séries. »