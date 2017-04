Après l'attentat Dortmund perd contre Monaco en Ligue des Champions

DORTMUND, Allemagne - Le Borussia Dortmund s'est incliné 3-2 devant Monaco lors de la reprise de son match de quart de finale de la Ligue des Champions de l'UEFA, mercredi, après qu'un hommage ait été rendu au joueur blessé à la suite de trois explosions survenues à proximité de l'autobus du club allemand la veille.

Les coéquipiers de Marc Bartra, qui a été opéré pour des blessures à un poignet et un bras mercredi soir, portaient des t-shirts sur lesquels apparaissaient sa photo et les mots: «Beaucoup de soutien — nous sommes avec toi».



Et Dortmund n'a pas déçu Bartra, même s'il a perdu le match aller, qui devait initialement être joué mardi.



Loin d'être intimidé par l'une des équipes les plus offensives d'Europe — Kylian Mbappé s'est signalé avec deux buts —, Dortmund s'est relevé et a empêché Monaco de se forger une belle avance à l'aube du match retour, qui sera présenté mercredi prochain au stade Louis II.



Fabinho a marqué le troisième filet de Monaco, tandis qu'Ousmane Dembelé et Shinji Kagawa assuraient la riposte pour les locaux.



Un autre doublé de Ronaldo



Les deux filets de Cristiano Ronaldo en deuxième demie ont propulsé le Real Madrid vers un gain de 2-1 contre le Bayern de Munich, permettant ainsi aux champions en titre de prendre l'ascendant sur le laissez-passer pour les demi-finales de la Ligue des Champions pour une septième année consécutive. Le match retour aura lieu à Madrid mardi.



Le Bayern était privé de son meilleur buteur, Robert Lewandowski, après qu'il se soit révélé incapable de composer avec une blessure à l'épaule droite. Le club bavarois n'avait jamais plié l'échine à domicile dans cette compétition depuis avril 2014, lorsqu'il avait été rossé 4-0 par Madrid en demi-finales.



Le Bayern a provoqué plusieurs corners tôt dans le match, et son sixième a permis à Arturo Vidal de toucher la cible à la 25e minute à la suite d'une tête qui n'a pu être maîtrisée par le gardien Keylor Navas.



Ronaldo a riposté deux minutes après la mi-temps en redirigeant habilement une passe transversale de Carvajal.



Manuel Neuer a frustré Karim Benzema, puis Ronaldo à bout portant, mais le gardien du Bayern n'a pu empêcher le ballon de lui glisser entre les jambes à la 77e minute, pavant la voie à la victoire madrilène.



Griezmann joue les héros



Antoine Griezmann a fait vibrer les cordages sur un penalty en première demie et l'Atletico Madrid a battu Leicester 1-0 dans un autre duel de quarts de finale, permettant au club espagnol d'espérer participer à la finale de la Ligue des Champions de l'UEFA pour une deuxième saison consécutive.



Griezmann a trompé la vigilance du gardien anglais Kasper Schmeichel à la 28e minute, en décochant un tir vif dans le coin gauche du filet.



Le penalty a été octroyé après que Griezmann eut été fauché par le défenseur de Leicester Marc Albrighton, à la suite d'une longue course sur le flanc gauche. Les joueurs de Leicester ont protesté car ils estimaient que l'attaquant français était à l'extérieur de la surface de réparation lorsqu'il a chuté.



L'Atletico, qui est dirigé par Diego Simeone, tente d'atteindre le carré d'as pour la troisième fois en quatre saisons, tandis que Leicester — l'étonnant vainqueur de la Premier League anglaise l'an dernier — souhaite de nouveau secouer la planète football alors qu'il participe à la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire.



Le match retour sera présenté mardi en Angleterre.