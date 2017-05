Après cinq gains, deuxième revers de suite des Blue Jays

TORONTO - Le circuit de Dansby Swanson en septième manche a permis aux Braves d'Atlanta de disposer des Blue Jays de Toronto 9-5, mardi, dans le cadre d'une série interligue.

Swanson a expédié l'offrande de Danny Barnes au-dessus de la clôture du champ centre pour sa troisième longue balle de la saison, portant alors le score à 6-5 en faveur des Braves (15-21).



«Je l'ai si bien frappée (la balle) que je n'ai même pas senti le contact, a admis Swanson. Je l'ai pincée à la bonne place.»



Les Braves ont maintenant gagné quatre de leurs cinq derniers matchs.



Barnes (0-1) a encaissé la défaite après avoir accordé un point mérité et un coup sûr en deux tiers de manche.



Jose Ramirez (2-1) a signé la victoire après avoir distribué un point mérité et deux coups sûrs en une manche et deux tiers de travail.



Les Blue Jays (17-23) ont effacé un déficit de 5-3 en sixième à la suite du simple d'un point de Darwin Barney et du faible roulant d'Ezequiel Carrera, qui a permis à Devon Travis de croiser le marbre. Les Torontois ont encaissé une deuxième défaite d'affilée après avoir vu leur séquence de cinq victoires — leur plus longue cette saison — prendre fin lundi.



«Nous avons été incapables de freiner leur attaque», a déclaré le gérant des Blue Jays John Gibbons.



Matt Kemp a creusé l'écart avec un double de deux points aux dépens de Roberto Osuna en neuvième. Nick Markakis a enchaîné avec un simple d'un point qui a porté la marque à 9-5 en faveur des visiteurs. Kemp a conclu la rencontre avec deux coups sûrs en cinq présences à la plaque et quatre points produits.



Marco Estrada n'a pas obtenu de décision, après avoir accordé cinq points mérités et huit coups sûrs en six manches au monticule pour les Blue Jays.