Après 30 secondes, l'Impact tirait déjà de l'arrière (vidéo)

(98,5 Sports) - «Nous avons accordé le premier but après seulement 30 secondes. C'était un manque de concentration inacceptable», résumait l'entraîneur Mauro Biello après le revers de 3-1, mercredi soir à Houston contre le Dynamo.

«La fatigue mentale était présente, en plus de la chaleur, ajoutait-il. C'est certainement devenu plus difficile après avoir accordé un but si rapidement. Il y a tout de même des joueurs qui se sont battus jusqu'à la fin et nous avons eu quelques bonnes séquences, mais les buts que nous avons accordés sont venus trop facilement.»

Retrouver leur «mentalité» pour la 2e moitié

«Quand on prend un but dès la première minute à l'extérieur, ça n'aide pas les choses», disait le défenseur Hassoun Camara. On voulait vraiment venir prendre des points ici, mais on doit se tourner vers le repos et retrouver notre mentalité pour la deuxième moitié de la saison.»

Faits saillants:

L'Impact profitera d'une pause de deux semaines, en raison de la Gold Cup de la CONCACAF, aux États-Unis.

Le Bleu-blanc-noir jouera un match amical contre son club affilié en USL, le Fury FC d'Ottawa, le mercredi 12 juillet, au TD Place d'Ottawa, avant son retour en action, le mercredi 19 juillet à 19h30 au Stade Saputo dans un match crucial contre l'Union de Philadelphie.