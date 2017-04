Antoine Waked des Huskies avec le Canadien

(98,5 Sports) - L'attaquant et joueur autonome Antoine Waked a paraphé vendredi un contrat de trois saisons avec le Canadien de Montréal.

Waked, âgé de 20 ans, a inscrit 39 buts et récolté 41 mentions d’aide avec les Huskies de Rouyn-Noranda de la Ligue de hockey junior majeur du Québec lors de la saison 2016-2017.

Le joueur de six pieds et un pouce, 190 livres, a ainsi bouclé le calendrier au 9e rang du circuit pour les buts et au 12e échelon pour les mentions d’aide.

Onze des buts du joueur originaire de Saint-Bruno-de-Montarville ont été marqués en avantage numérique. Il a présenté un différentiel de + 41.

En 224 matchs avec les Huskies depuis ses débuts, Waked a inscrit 157 points (68 buts, 89 aides).

(Source: Canadien de Montréal)