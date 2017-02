Ankiel dit avoir bu de l'alcool pour calmer ses nerfs avant deux départs (vidéo)

SAINT-LOUIS - Rick Ankiel a déclaré qu'il avait bu de la vodka avant ses deux premiers départs de la saison 2001 afin de calmer ses nerfs, après avoir commis cinq lancers hors cible au cours d'une même manche en séries éliminatoires pendant la saison précédente.

Ankiel a offert des détails de son expérience au cours d'un entretien accordé à la station radiophonique 590 The Fan, lundi.



Avant qu'il ne sabote tout en séries éliminatoires, Ankiel était une étoile montante des Cardinals de St. Louis en 2000. Il était au monticule pour le premier match de la série de divisions de la Ligue nationale contre les Braves d'Atlanta et était devenu le premier lanceur des Ligues majeures à commettre cinq tirs hors cible au cours d'une même manche.

Rick Ankiel lors des séries 2000

La saison suivante, il «avait la trouille de sa vie» avant son premier départ contre Randy Johnson et les Diamondbacks de l'Arizona et déclaré que la vodka «avait calmé le monstre». Il a lancé pendant cinq manches et a enregistré la victoire.



Il a également bu avant son départ suivant, mais a indiqué que «l'anxiété avait pris le dessus sur l'alcool»cette fois-là, et qu'en conséquence il avait de nouveau perdu le marbre. Il a ajouté qu'il n'avait plus jamais bu d'alcool avant un match à partir de ce moment-là.



Ankiel a coécrit un livre, «The Phenomenon: Pressure, the Yips and the Pitch that Changed My Life», avec Tim Brown, et il sera disponible à compter du 18 avril.