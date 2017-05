Andre Agassi sera l'entraîneur de Djokovic à Roland-Garros

Gregorio Borgia / The Associated Press

ROME - Le Serbe Novak Djokovic a annoncé que l'Américain Andre Agassi sera son entraîneur aux Internationaux de tennis de France, qui s'amorceront dimanche prochain.

En conférence de presse après sa défaite aux mains d'Alexander Zverev en finale de l'Omnium de tennis d'Italie dimanche, Djokovic a déclaré qu'il vouait le plus grand des respects pour Agassi et que celui-ci pouvait contribuer à améliorer sa vie sur le court et à l'extérieur.



Deuxième joueur mondial, Djokovic, qui célébrera son 30e anniversaire de naissance lundi, a mis fin à une longue association avec Marian Vajda et deux autres membres de son équipe au début de mai.



Djokovic a également fait savoir qu'il avait parlé avec Agassi au téléphone pendant les dernières semaines, mais que le tandem ne s'était pas encore engagé à long terme.



Agassi, qui a pris sa retraite en 2006, a remporté huit titres du Grand Chelem en carrière, comparativement à 12 pour Djokovic.