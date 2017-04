Américaine: les Tigers victorieux par un point aux dépens des Twins

MINNEAPOLIS - Nick Castellanos et Justin Upton ont cogné leurs troisièmes circuits de la saison, samedi, aidant les Tigers de Detroit à gagner 5-4 aux dépens des Twins du Minnesota.

En plus de sa claque en solo, Castellanos a aussi frappé un double d'un point qui a brisé l'égalité de 3-3, en sixième. James McCann a ajouté un ballon sacrifice plus tard dans la manche.



La victoire est allée au releveur Blaine Hardy (1-0). Francisco Rodriguez a permis un point et deux coups sûrs avant de récolter un sixième sauvetage.



Du côté des Twins, Jason Castro a cogné un circuit comme frappeur suppléant.



Le releveur Michael Tonkin (0-1) s'en est tiré sans dommages en cinquième mais une manche plus tard, il a donné un but sur balles à Mikie Mahtook. Il a dès lors cédé sa place à Craig Breslow, qui a permis le double de Castellanos.