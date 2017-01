Alvarez, Bute, Beterbiev, Lemieux: 3 bons combats en 3 semaines?

David Lemieux et Curtis Stevens (98,5 Sports/Cogeco Média)

(98,5 Sports) - Si vous avez trouvé que 2016 a été une année ennuyante dans le monde de la boxe québécoise, réjouissez-vous, si tout rentre dans l'ordre, on aura droit à trois bons combats de boxe en trois semaines.

De passage à Montréal pour confirmer le combat du 11 mars prochain dans l’État de New York entre David Lemieux et Curtis Stevens, la grande patronne de Main Events Kathy Duva a aussi fait savoir qu'elle espérait régler d’autres dossiers.

Immédiatement après la conférence de presse qui avait lieu dans le Vieux-Port de Montréal jeudi midi, Duva faisait le saut dans les bureaux d’Yvon Michel.

Duva et Michel - qui ont un passé houleux remontant à d'anciennes négociations impliquant Sergey Kovalev et Adonis Stevenson - vont tenter de trouver un terrain d’entente pour que le 4 mars prochain, Artur Beterbiev affronte Sullivan Barrera. Ce serait un combat éliminatoire pour éventuellement aller affronter Andre Ward.

Les deux clans ont jusqu’à demain pour s’entendre.

« Nous avons déjà des plans qui n’ont pas été annoncés pour Barrera, a raconté Duva. Mais nous sommes prêts à les laisser tomber si on peut s’entendre sur un combat contre Beterbiev. Le problème, c’est qu’avec Yvon et Al Heymon, on ne sait jamais. Je veux quelque chose de concret avant de défaire mes plans. »

Mais le délai est très court, car ce combat aurait lieu dans exactement six semaines.

C’est donc dire qu’après le combat Bute/Alvarez le 24 février, on pourrait assister à un combat entre Beterbiev et Barrera le 4 mars, puis finalement le combat entre Lemieux et Stevens le 11 mars.

Marc Ramsey s’avère justement être l’entraineur d’Alvarez, de Beterbiev et de Lemieux et le principal intéressé ne semble pas inquiet des de cet horaire chargé.

« J’ai une grosse équipe autour de moi. Personnellement, je crois que ce serait un scénario parfait. Barrera représenterait pour Artur le meilleur défi de sa carrière. Si on veut gravir les échelons, il faut passer par ce genre de boxeur. »

Des nouvelles de Kovalev

Selon Kathy Duva, Kovalev et Main Events sont présentement victimes du manque de volonté du clan d’Andre Ward.

Selon l’entente entre les deux organisations, Ward doit donner un combat revanche à Kovalev au mois de juin prochain. Ward a récemment battu Kovalev, lui arrachant tous ces titres dans une décision pour le moins controversée.

Mais selon Duva, l’équipe de Ward n’a donné aucun signe de vie depuis le dernier combat. Elle ne sait donc pas sur quel pied danser.

« On a un contrat qu’ils doivent respecter. Mais présentement, ils ne nous ont donné aucune nouvelle. Je pense que nous pourrions avoir recours à des procédures légales s’ils ne respectent pas l’entente. Pour le moment, je ne peux pas faire d’autres plans pour Kovalev tant et aussi longtemps que je ne sais pas quels sont les plans de Ward. »

Advenant un refus total de Ward, Duva n’a pas l’intention de faire chômer son boxeur. Ils se tourneraient éventuellement vers un plan B, mais ce n'est qu'en dernier recours.

Par ailleurs, Duva a trouvé très drôle l’idée que Stevenson affronte éventuellement son aspirant obligatoire en Bute ou Alvarez.

« Ça fait quoi, quatre ans qu’il dit cela?, s'est-elle demandée en riant. Si vous vous demandez pourquoi l’année 2016 sur la scène de la boxe a été aussi médiocre, surtout à Montréal, vous n’avez qu’à regarder vers Al Haymon. Il est le seul à blâmer. »

Jeremy Filosa / 98,5 Sports