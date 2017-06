Alexei Emelin est le choix des Golden Knights

(98,5 Sports) - Le défenseur Alexei Emelin a été le joueur du Canadien de Montréal qui a été sélectionné par les Golden Knights de Vegas, mercredi soir.

Toutes les rumeurs se sont avérées. Frank Seravalli, de TSN, en avait fait part...

Got some better intel on #Habs, just to correct an earlier tweet. Looks like VGK is targeting Alexei Emelin - not Davidson.