Ales Hemsky se joint aux Canadiens

(98,5 Sports) - Les Canadiens ont annoncé, lundi, avoir fait l'embauche du joueur autonome Ales Hemsky.

L'attaquant empochera un million de dollars, lui qui espère rebondir après avoir été limité à seulement 14 rencontres avec les Stars de Dallas la saison dernière en raison d'une blessure à la hanche subie à la Coupe du monde de hockey.

?J'espère bien, a déclaré le Tchèque qui aura 34 ans en août. Je suis revenu au jeu après mon opération et je me sentais très bien. Je n'ai mis que quatre mois à revenir au jeu par ailleurs, ce qui est très rapide. C'est pourquoi je suis aussi confiant de pouvoir rebondir et jouer au même niveau qu'avant. Je veux aider les Canadiens à gagner la coupe Stanley.?

Hemsky a inscrit sept points, dont quatre buts. Il touchait un salaire de quatre millions de dollars.

?J'ai parlé à des médecins en Europe et ils étaient très positifs. Je suis de retour à 100 pour cent et je m'entraîne à 100 pour cent, a noté Hemsky. Je serai fin prêt pour le camp d'entraînement.?



L'entente s'est rapidement conclue entre le Tchèque et le Tricolore.



?Ils ont discuté avec mon agent deux fois. (Lundi), j'ai parlé au directeur général et à l'entraîneur-chef un peu plus. Ils m'ont dit qu'ils étaient très intéressés par mes services. Tout ça a dû être réglé très rapidement. J'ai dû faire un choix, mais j'ai choisi Montréal. J'en suis très excité.?

Joueur talentueux, mais souvent blessé, le Tchèque n'a pas disputé une seule saison complète depuis son arrivée dans la LNH en 2002.

En 838 matchs, il a aussi porté les couleurs des Oilers d'Edmonton et des Sénateurs d'Ottawa, Hemsky a inscrit 174 buts et a amassé 398 mentions d'aide.

Il a ajouté 21 points, dont sept buts, en 43 rencontres en séries éliminatoires.

Les Oilers l'ont repêché au 13e rang en 2001.