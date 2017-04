Aledmys Diaz cogne deux circuits et les Cardinals battent les Reds 10-4

SAINT-LOUIS - Aledmys Diaz a cogné deux circuits, Michael Wacha a accordé un point en six manches et les Cardinals de St. Louis ont gâché le retour de Bronson Arroyo dans les Ligues majeures en battant les Reds de Cincinnati 10-4, samedi.

Wacha (1-0) a limité les Reds à trois coups sûrs et un but sur balles à son premier départ de la saison. Les Cardinals ont mis fin à une série de trois défaites, tout en freinant à trois la série de victoires des Reds.



En 27 sorties la saison dernière, Wacha avait compilé un dossier de 7-7 avec une moyenne de 5,09. Il a toutefois mérité un poste dans la rotation des Cardinals grâce à un bon camp printanier.



Les Reds avaient rappelé Arroyo (0-1) pour le départ. Âgé de 40 ans, Arroyo n'avait pas lancé dans les Majeures en deux ans et demi en raison de problèmes à l'épaule et au coude. Il a concédé six points mérités, six coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches.