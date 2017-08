Alberto Contador à la retraite

MADRID - Le double vainqueur du Tour de France, Alberto Contador, prendra sa retraite le mois prochain à l'issue du Tour d'Espagne.

Contador a fait part de ses projets de mettre fin à sa carrière dans une vidéo publiée lundi sur Instagram. Le coureur espagnol a déclaré que la Vuelta «sera ma dernière course en tant que cycliste professionnel».

«C'est une décision que j'ai mûrement réfléchie et je ne pense pas qu'il y ait une meilleure façon de faire mes adieux que dans une course dans mon pays», a-t-il déclaré.

Le coup d'envoi de la Vuelta sera donné le 19 août.

Deuxième derrière le quintuple vainqueur du Tour, Miguel Indurain, dans la tradition cycliste espagnole, Contador, âgé de 34 ans, a été l'un des meilleurs coureurs de la dernière décennie au fil d'une carrière controversée.

Il a remporté sept grands tours, gagnant la Vuelta espagnole trois fois et le Giro italien en deux occasions.

Seulement cinq autres coureurs ont déjà remporté les trois grands tours.

Contador a gagné le Tour de France en 2007 et 2009. Mais en 2012, on lui a retiré son troisième titre obtenu en 2010 et suspendu pendant deux ans pour dopage. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) avait rejeté la défense de Contador selon laquelle son contrôle positif au clenbutérol avait été causé par la consommation de viande contaminée lors d'une journée de repos en 2010.

Contador porte les couleurs de l'équipe Trek-Segafredo cette saison.