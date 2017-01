Alabama défait Washington for 24-7 et jouera pour le...

Alabama défait Washington for 24-7 et jouera pour le titre national

ATLANTA — Le Crimson Tide de l'université de l'Alabama jouera à nouveau pour le titre national. Bo Scarbrough et la défensive de Nick Saban s'en sont assurés.



Classé no 1 aux États-Unis, le Crimson Tide a marqué 10 points à la suite de revirements, incluant un retour d'interception de Ryan Anderson jusque dans la zone des buts tard en première demie. Scarbrough a ajouté un majeur sur une course de 68 verges au quatrième quart, confirmant la victoire de 24-7 face aux Huskies de l'université de Washington au Peach Bowl, samedi.



Scarbrough a accumulé 180 verges de gains et il a inscrit deux touchés.



Le Crimson Tide (14-0) vise un deuxième titre consécutif, et un cinquième lors des huit dernières saisons sous les ordres de Saban. En finale, le 9 janvier, il sera opposé aux Tigers de l'université Clemson, ont écrasé les Buckeyes de l'université Ohio State 31-0 lors du Fiesta Bowl.



L'an dernier, le Crimson Tide avait vaincu les Tigers 45-40 en grande finale.