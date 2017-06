Aidé par une double faute, Murray bat del Potro et passe au quatrième tour

PARIS — Le Britannique Andy Murray a profité d'une cruciale double faute de l'Argentin Juan Martin del Potro lors du bris d'égalité de la première manche et a graduellement ressemblé au statut de numéro un mondial qu'il a acquis, en route vers une victoire de 7-6 (8), 7-5, 6-0 samedi après-midi aux Internationaux de tennis de France. Ce duel de troisième tour entre deux anciens champions de tournois du Grand Chelem s'est avéré beaucoup plus serré que pourrait l'indiquer le score final. Murray a eu besoin de 2 h 53 minutes pour venir à bout de del Potro, classé 29e, sur le court Philippe-Chatrier et sous un ciel nuageux.



≪Je m'attendais à un match très difficile, a déclaré Murray. Et le premier set a été très, très important, selon moi, pour le reste du match. Celui qui allait gagner la première manche allait profiter d'un grand élan. Dans ces conditions, lentes et lourdes, c'est plus difficile de venir de l'arrière.≫



Del Potro a détenu quatre balles de manche lors du premier set, mais les a toutes perdues incluant une sur une double faute alors que l'Argentin menait 7-6 lors du bris d'égalité. Murray a ensuite converti sa troisième balle de set lorsqu'un coup droit de del Potro a atterri tout juste à l'extérieur de la ligne de côté.



Après l'échange décisif de la première manche, del Potro a posé sa tête sur le filet et est demeuré immobile pendant quelques secondes.



≪Trop de frustration, a résumé del Potro. Je ne pouvais pas croire que j'avais perdu cette manche.≫



Murray est un triple vainqueur de tournois du Grand Chelem et s'est incliné en finale à Roland-Garros l'an dernier. Il connaît une saison moyenne jusqu'à maintenant, ce qui a été particulièrement le cas lors des tournois sur terre battue qui ont servi de préparation aux Internationaux de France. Il reste qu'il s'est qualifié pour la quatrième ronde pour la huitième fois en dix présences à la Porte d'Auteuil.



≪Je commence à me sentir mieux. J'avais vraiment hâte aux Internationaux de France. J'ai eu des ennuis lors des six ou sept semaines précédentes.≫



Dans d'autres matchs, le Croate Marin Cilic a facilement battu l'Espagnol Feliciano Lopez 6-1, 6-3, 6-3 et affrontera le puissant sud-africain Kevin Anderson, qui a eu besoin de cinq manches pour éliminer le Britannique Kyle Edmund 6-7 (6), 7-6 (4), 5-7, 6-1, 6-4.



L'Espagnol Fernando Verdasco a également mérité son billet pour le quatrième tour après avoir défait Pablo Cuevas (22e), de l'Uruguay, 6-2, 6-1, 6-3, tout comme le Suisse Stanislas Wawrinka (4e) qui a vaincu l'Italien Fabio Fognini 7-6 (2), 6-0, 6-2.



≪Le premier set a été très difficile, mais par la suite je me suis vraiment mis en marche, a analysé Wawrinka, champion du tournoi en 2015. J'ai commencé à jouer avec un rythme beaucoup plus rapide.≫



Wawrinka affrontera le vainqueur du duel entre les Français Gaël Monfils (15e) et Richard Gasquet (24e), interrompu à cause du mauvais temps au moment où Monfils menait, à service égal, 6-5 au premier set.



La pluie a d'ailleurs empêché Monfils et Gasquet de reprendre leur match. Ce fut aussi le cas de la rencontre entre Kei Nishikori (8e) et Chung Hyeon, que dominait Nishikori 7-5, 6-4, 6-7 (4), 0-3, et celle entre Karen Khachanov et John Isner (21e). Khachanov a gagné le premier set 7-6 (1).



Par ailleurs, le Canadien Milos Raonic, cinquième tête de série, devrait disputer son match de quatrième tour dimanche, contre l'Espagnol Pablo Carreno Busta (20e). L'horaire de la journée prévoit que Raonic et Carreno Busta s'affronteront sur le court numéro 1, immédiatement après la conclusion du duel entre Nishikori et Hyeon.