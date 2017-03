Abel et Imbeau-Dulac touchent l'argent au 3m synchro

GUANGZHOU, Chine - Les Québécois Jennifer Abel et François Imbeau-Dulac ont remporté la médaille d'argent du 3 m synchronisé des Séries mondiales de Guangzhou.

Abel et Imbeau-Dulac ont obtenu 326,16 points pour leur prestation de vendredi, une peu moins de sept points que les vainqueurs, les Chinois Han Wang et Zheng Li, et leurs 333 points.



Les Australiens Maddison Keeney et Domonic Bedggood sont grimpés sur la troisième marche du podium en vertu de leur pointage de 324,66.



Abel et Imbeau-Dulac ont éprouvé quelques ennuis à leur troisième saut, qui les a fait glisser jusqu'en sixième place. Mais les deux Québécois ont peu à peu remonté au classement avec leurs deux derniers.



Au tremplin de 3 m, Abel est arrivée à court, terminant l'épreuve en quatrième place. Les Chinoises Tingmao Shi et Yani Chang ont réussi un doublé. Keeney a mis la main sur le bronze.



Finalement, au tremplin de 3 m chez les hommes, Imbeau-Dulac et Philippe Gagné n'ont pas pu franchir l'étape des demi-finales. Le Chinois Siyi Xie a remporté l'épreuve, devant le Britannique Jack Laugher et son compatriote Yuan Cao.