Abanda s'incline à Washington

WASHINGTON - L'Ontarienne Bianca Andreescu a atteint le deuxième tour au tournoi de Washington, lundi, tandis que la Québécoise Françoise Abanda et le Britanno-Colombien Vasek Pospisil ont été éliminés.

Andreescu a eu le meilleur 5-7, 6-3, 6-4 face à l'Italienne Camila Giorgi. Classée 167e à l'échelle mondiale et âgée de 17 ans, Andreescu a ainsi remporté une première victoire dans le tableau principal d'un tournoi de la WTA.



Giorgi n'a sauvé aucune des cinq balles de bris qu'elle a concédées à la Canadienne. Occupant le 83e rang mondial, l'Italienne a commis neuf doubles fautes et a concédé la victoire après 122 minutes de jeu.



Au deuxième tour, Andreescu affrontera la gagnante du duel entre l'Allemande Tatjana Maria et la Française et deuxième tête de série Kristina Mladenovic.



De son côté, Abanda, 131e raquette mondiale, a perdu 6-4, 6-4 face à l'Allemande et quatrième tête de série Julia Goerges.



Classée 40e au monde, Goerges a eu besoin d'un peu moins de 80 minutes pour battre la Montréalaise âgée de 20 ans.



Abanda a été victime de trois bris de service et n'a obtenu que deux balles de bris face à sa rivale. Abanda a remporté seulement 38 pour cent des points disputés sur sa deuxième balle de service.



Goerges a réalisé neuf aces contre un seul pour Abanda.



Dans les autres rencontres chez les femmes, la Bélarusse Aryna Sabalenka a défait l'Américaine et troisième tête de série Lauren Davis 7-5, 6-3.



Eugenie Bouchard disputera son match de premier tour contre l'Américaine et huitième tête de série Christina McHale mardi.



Chez les hommes, Pospisil a perdu 6-7 (7), 6-4, 6-3 face au Suisse Henri Laaksonen dans un duel qui a duré plus de deux heures et 21 minutes.



Maintenant 72e au classement mondial, Pospisil a aussi connu des ennuis avec sa deuxième balle de service, gagnant seulement 45 pour cent des points dans cette situation.



Les deux hommes ont réussi neuf aces chacun, mais Laaksonen a été le plus constant, étant victime d'un seul bris de service, contre trois du côté de Pospisil.



Classé 96e au monde, Laaksonen affrontera le favori Dominic Thiem au deuxième tour.



L'Ontarien Milos Raonic, troisième tête de série, a obtenu un laissez-passer direct pour le deuxième tour. Il affrontera le Français Nicolas Mahut, qui a eu le meilleur 6-1, 7-6 (3) face à l'Italien Thomas Fabbiano.