700e chez les hommes: Serena Williams répond à John McEnroe

(98,5 Sports) - John McEncore n'a jamais eu la langue dans sa poche et cette fois, c'est Serena Williams qui en fait les frais.

Interrogé sur une station radiophonique de Londres afin de parler de ses mémoires (You Cannot Be Serious) à venir, McEnroe a affirmé Williams serait « aux alentours de la 700e » position au classement mondial du tennis si elle jouait sur le circuit masculin.

McEnroe assure que Williams se veut « sans aucun doute » la meilleure joueuse de tous les temps, mais il est convaincu que « si elle jouait sur le circuit masculin, elle serait aux alentours de la 700e place mondiale. »



Celui qui est désormais analyste est d'avis que Williams pourrait battre certains joueurs masculins, mais « si elle devait jouer sur le circuit masculin tous les jours, ce serait une autre histoire. »

Serena Williams a répondu à McEnroe sur Twitter.

Dear John, I adore and respect you but please please keep me out of your statements that are not factually based. — Serena Williams (@serenawilliams) June 26, 2017

« Cher John. Je vous adore et je vous respecte, mais svp, svp, laissez-moi en dehors de vos déclarations sans fondement. »

I've never played anyone ranked "there" nor do I have time. Respect me and my privacy as I'm trying to have a baby. Good day sir — Serena Williams (@serenawilliams) June 26, 2017

« Je n'ai jamais joué contre quelqu'un (à ce niveau), pas plus que j'en ai le temps, a ajouté la gagnante de 23 titres du grand chelem. Respectez ma vie privée, tandis que je tente d'avoir un bébé. Bonne journée, monsieur. »



Williams prend une pause du tennis pendant sa grossesse. Elle prévoit revenir à la compétition en 2018. McEnroe a gagné sept titres du grand chelem en carrière.