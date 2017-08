50 millions de téléspectateurs pour le combat Mayweather-McGregor?

LAS VEGAS - Des experts en sports de combat et en télévision croient que le combat entre Connor McGregor et Floyd Mayweather pourrait fracasser un record de la télévision à la carte, alors que plus de 50 millions de personnes pourraient regarder le combat aux États-Unis seulement.

Le combat de samedi soir pourrait menacer l'ancienne marque pour les revenus les plus importants établie lors du duel entre Mayweather et Manny Pacquiao, il y a deux ans.



Les nombreux partisans de l'UFC et de McGregor, ainsi que des millions de curieux attirés par ce duel entre spécialistes de disciplines différentes, pourraient faire gonfler l'auditoire comme jamais.



« Ça attire un large éventail de publics au niveau des profils socio-économiques, dit Mark Taffet, qui a déjà été en charge de la télé à la carte pour HBO. Les gens se rassemblent pour avoir du bon temps, qui est une chose dont nous avons grandement besoin ces temps-ci. »



Le combat sera regardé par des millions de personnes à travers le monde, alors que les promoteurs du combat soutiennent qu'il sera disponible en ligne ou à la télé à la carte dans plus de 200 pays et dans plus d'un milliard de résidences.



« Que vous soyez à Manhattan ou sur une île déserte, si vous avez le Wi-Fi, vous pouvez acheter ce combat », a dit le promoteur Dana White.



Chaque vente en télé à la carte veut dire plus d'argent pour les deux combattants. Les estimations varient énormément, mais on s'attend à ce que Mayweather empoche 200 M $, et McGregor au moins 100 M $.