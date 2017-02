1000 points pour Sidney Crosby : ses pairs lui rendent hommage (vidéos)

(98,5 Sports) - Le 16 février Sydney Crosby a atteint le plateau des 1000 points en carrière lorsqu'il a été crédité d'une aide sur le but le Chris Kunitz dans la victoire des Penguins, 4-3, sur les Jets de Winnipeg à Pittsburgh.

Dans ce match «Sid the Kid» n’a pas tardé à franchir le cap des 1000 points; il a aussi marqué le but victorieux en prolongation, son 31e de la saison, le plus haut total dans la LNH.

Dans une vidéo produite par Sportsnet, plusieurs vedettes de la Ligue nationale de hockey rendent un hommage bien senti à celui qui doit encore être considéré comme le meilleur joueur de hockey au monde.

Voici quelques traductions libres des hommages des pairs de Sidney Crosby, de Crosby lui-même et de Mario Lemieux

Narrateur : «Médaille d’or aux mondiaux junior, deux médailles d’or olympiques, l’or au Championnat du monde et maintenant deux Coupes Stanley.»

Sidney Crosby : «C’est incroyable comme le temps passe vite.»

Mario Lemieux. «C’est un grand joueur depuis qu’il est arrivé dans la ligue; 1000 points, ça en dit beaucoup sur sa carrière.»

Alex Ovechkin, des Capitals de Washington : «Nos carrières ont commencé en même temps. Je suis convaincu que s’il n’avait pas eu toutes ces blessures, il aurait dépassé cette marque bien avant moi.»

Patrick Kane des Blackhawks de Chicago : «Année après année, il accumule les points. Un gars comme Henrik Sedin vient de franchir la marque et il a 35 ou 36 ans, Crosby n’a pas encore 30 ans. Il a une formidable carrière.»

Drew Doughty des Kings de Los Angeles : «Je ne suis pas surpris qu’il ait déjà autant de points parce qu’il est le meilleur joueur dans la ligue. C’est un joueur spécial. J’ai eu le privilège de jouer quelques fois avec lui et de regarder tout ce dont il capable. J’en suis renversé à chaque fois.» (Doughty et Crosby ont été coéquipiers avec Équipe Canada aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010 et à Sotchi en 2014.»

Tyler Seguin des Stars de Dallas : «Ce qu’il a accompli est impressionnant. À cause des blessures, des commotions il a été à l’écart souvent, mais il a trouvé le moyen de revenir.»

John Tavares des Islanders deNew York: «Avec tous les obstacles qu’il a eu c’est vraiment très impressionnant. Il a prouvé qu’il était le meilleur joueur de hockey. Je crois qu’il s’amuse beaucoup en ce moment en nous défiant.»

Connor McDavid des Oilers d’Edmonton : «Je me souviens quand je le regardais jouer avec Rimouski. Je ne me sens pas vieux, mais le temps passe tellement vite. C’est un accomplissement extraordinaire 1000 points en si peu de matchs. Faire la moitié de ce qu’il a fait serait déjà une grande carrière.»

Sidney Crosby ; « Mes premières pensées vont à tous ces gars avec qui j’ai joué pendant toutes ces années, c’est aussi leur exploit. C’est agréable d’atteindre ce plateau.»

L'hommage des pairs

Le 1000e point