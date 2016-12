Loto-Québec recherche 5 millionnaires!

(98,5 FM) - C'est le temps de fouiller dans vos sacs à main, vos portefeuilles, vos poches de jeans et de manteaux. Loto-Québec est à la recherche de cinq gagnants ayant remporté 1 000 000 $ ou plus chacun.

Les billets chanceux ont été achetés dans les Laurentides, en Mauricie, à Montréal, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Outaouais.

Le plus gros lot est d'une valeur de 12 371 981$ et a été remporté le 3 décembre dernier. Or, 10 jours plus tard, personne ne s'est manifestée auprès de la société d'État.

Les lots non réclamés

Nom du produit : Extra

Date du tirage : 27 janvier 2016

Montant non réclamé : 1 000 000 $

Région administrative : Laurentides

Numéro gagnant : 1310854

Date limite de réclamation : 26 janvier 2017

__

Nom du produit : Lotto 6/49

Date du tirage : 27 février 2016



Montant non réclamé : 1 000 000 $



Région administrative : Mauricie



Numéro gagnant : 67935615-01



Date limite de réclamation : 27 février 2017

__

Nom du produit : Lotto 6/49

Date du tirage : 19 mars 2016



Montant non réclamé : 1 000 000 $

Région administrative : Montréal

Numéro gagnant : 72556217-04

Date limite de réclamation : 20 mars 2017

__

Nom du produit : Extra

Date du tirage : 2 septembre 2016

Montant non réclamé : 1 000 000 $

Région administrative : Saguenay-Lac-Saint-Jean

Numéro gagnant : 6191960

Date limite de réclamation : 4 septembre 2017

__

Nom du produit : Lotto 6/49

Date du tirage : 3 décembre 2016

Montant non réclamé : 12 371 981,20 $

Région administrative : Outaouais

Numéros gagnants : 03-04-07-19-30-48

Date limite de réclamation : 4 décembre 2017