Explosion universelle de myopie chez les jeunes

(98,5 FM) - Le nombre de myopes a plus que doublé chez les jeunes depuis 20 ans. Le phénomène est répandu partout dans le monde. Dans certaines régions en Asie de l'Est 90% des jeunes montrent des symptômes de myopie.

Langis Michaud, président l’Ordre des optométristes du Québec a répondu aux questions de Mattieu Beaumont à Week-end extra, samedi matin.

Le spécialiste de la vue a d’abord dédramatisé la myopie en tant que telle, en rappelant qu’il y a des moyens de corrections connus : lunettes, lentilles cornéennes ou correction au laser.

« C’est la forte myopie (qui est un problème), celle qui dépasse 5 ou 6 degrés de myopie, a spécifié Langis Michaud. Un œil myope c’est un œil qui s’étire. Dépassé 5 ou 6 degrés il est tellement étiré que ça peut mettre en danger la structure même de l’œil.»

C’est alors que des problèmes sérieux, comme le décollement de la rétine, l’augmentation des risques de glaucome et de cataractes plus tôt dans la vie peuvent survenir. La rétine centrale qui permet de bien voir va craqueler, la vision va diminuer. C’est ce niveau de myopie qui va devenir pathologique.

«Si la myopie a doublé, la forte myopie, celle qui entraîne des problèmes de santé oculaire a triplé dans les 20 dernières années, a asséné Langis Michaud.»

Le président de l’Ordre des optométristes a précisé que le dépistage de la myopie se fait maintenant beaucoup plus jeune que ce l’était au début de sa pratique.

«Ce n’est pas rare maintenant que je vois des enfants de 7 ou 8 ans, ou même 6 ans, qui ont des myopies déjà bien installées à 1½, 2, 2½ de myopie, a-t-il raconté. On sait qu’un myope va perdre en moyenne un demi ou degré par année. On va se rendre à 3,5-4 quand ça va arrêter.»

Ce qui inquiète les spécialistes de la vue c’est que plus on commence jeune, plus les risques de pathologie sont exponentiels.

Selon Langis Michaud il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette augmentation de la myopie chez les plus jeunes, le premier facteur étant génétique.

«L’environnement aussi joue, précise-t-il. La première chose qu’on a constatée, qui est un peu surprenante c’est que lorsqu’on veut prévenir la myopie, le fait de jouer dehors 45 minutes par jour est protecteur.»

Le fait d’être dehors décroche le regard des divers écrans.

«Ce n’est pas encore prouvé, mais il y a des chercheurs qui pensent que la lumière bleue du soleil juste avant les ultra-violets est protecteur au niveau de la rétine jusqu’à un certain point, a dit Langis Michaud»

Par ailleurs il est maintenant prouvé par des études qu’il est néfaste pour la vue d’un enfant de moins de trois ans d’utiliser une tablette ou un téléphone intelligent.

Langis Michaud a aussi déploré que l’implantation des tableaux blancs interactifs dans les écoles avait été faite sans des études sur les effets que cela pourrait avoir sur la vue des enfants qui y sont exposés.

«L’enfant qui est à l’école qui regarde le tableau intelligent revient chez lui, il joue au I-Pad, il n’en sort jamais, a-t-il conclu.»