Cuisine en camping avec Giovanni

(98,5 FM) - Dans le cadre de sa chronique hebdomadaire, le chef Giovanni Apollo est de saison avec des trucs pratiques de cuisine à appliquer en pleine nature.

Pour «construire» un four:

1 boîte à chaussures

1 rouleau de feuilles d’aluminium

Enveloppez le contour de votre boîte à chaussures de papier aluminium ainsi que le couvercle

Placez votre préparation dans la boite, fermer le couvercle et placer la boîte à proximité des braises, tourner la boite d’un quart de tour toutes les 15 minutes.

Tajine pot de fleurs:

Un pot de terre cuite avec sa soucoupe en terre cuite aussi.

Se servir de la soucoupe pour y mettre vos ingrédients, mettre le pot de fleurs à l’envers et boucher le trou avec un morceau d’aluminium. Placez votre préparation à proximité des braises

Cuisiner avec l’argile de rivière :

Enveloppez votre poisson préalablement huilé et vidé dans du papier parchemin, puis le mettre dans l’argile en prenant soin de ne pas laisser de surface à découvert.

Déposez l’argile dans la braise et la recouvrir de braises. Laissez cuire; environ 1 heure par kilo.

Sortir, casser l’argile et dégustez.

Boites vides de Tic Tac pour apporter des épices en camping

Petit moule portion pour des œufs le matin : moulez sur le fond d’une canette de soda une double paroi en aluminium pour fabriquer un petit moule rond, beurrez légèrement le fond puis le placer sur le grill du BBQ en chaleur indirecte.

Cassez un œuf dans chaque moule puis saler et poivrer. Laissez cuire à couvert durant 7 minutes

Cuire votre truite fraichement pêchée dans une écorce de bouleau :

Mouillez l’écorce de bouleau puis enveloppez votre poisson entièrement de l’écorce, l’attacher avec une broche de métal puis le mettre sur le côté du feu sur une pierre. Cuire 20 minutes de chaque côté.

Ouvrir l’écorce et dégustez.

Les brochettes :

Sur des tiges d’environ 30 cm de long (gros fils de fer ou rayons de bicyclette), embrocher les aliments coupés en dés et les retourner directement sur la braise.

Cornet de dessert

Procurez-vous des cornets vides de crème glacée et les garnir de chocolat, de guimauves, de rondelles de bananes et de petits fruits. Enveloppez le tout dans du papier aluminium, faites chauffer sur la braise cinq minutes et déguster…



Banane farcie de chocolat et beurre d’arachides

Couper la peau d une banane sur la longueur, mais pas entièrement ôter le fruit. Couper en fine rondelle et le mélanger avec un peu de beurre d’arachide et de pépites de chocolat, farcir la peau de banane puis la placer sur le grill température moyenne l’ouverture vers le haut pendant 10 minutes. Déguster.

Orange farcie :

Couper le haut de l’orange en vider le fruit sans percer la peau.

Mélanger le fruit avec du chocolat, des biscuits concassés et des guimauves, placer le couvercle de l’orange et mettre sur la braise 12 minutes.