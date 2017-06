Martine David

Chargement du lecteur ...

Well inc a maintenant son bureau d'affaires au centre-ville de Sherbrooke.De plus, hier, lors de l'inauguration, quatre nouveaux joueurs ont annoncé leur arrivée dans le quartier well inc.Il s'agit de La ruche Estrie, l'Accélérateur des pratiques entrepreneuriales Desjardins de l'Université de Sherbrooke, Pixels et paillettes ainsi que Croquarium.L'organisme spécialisé dans l'éveil à l'alimentation a choisi de quitter Waterville pour venir s'installer à Sherbrooke pour plusieurs raisons dont un projet majeur.En audio, la directrice de Croquarium Martine David.