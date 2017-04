Vols dans plusieurs commerces: Francis Veilleux et Michaël Sanders demeurent détenus Michaël Sanders

Francis Veilleux et Michaël Sanders vont demeurer détenus jusqu'à la fin des procédures dans leurs dossiers. Les deux individus sont accusés en lien avec plusieurs vols commis dans des commerces de Sherbrooke en mars dernier.



Ils souhaitaient aller en maison de thérapie mais la Tribune rapporte que le juge Conrad Chapdelaine ne croit pas à leur volonté d'entreprendre ce processus.



Selon le juge, la détention de Francis Veilleux et Michaël Sanders est nécessaire pour la protection du public.



Ils auraient dérobé l'argent de guichets automatiques et de petites caisses à différents endroits.



On parle notamment du Centre de foires de Sherbrooke, au Centre de formation 24 Juin, du Complexe Thibault GM et dans des restaurants.