Martin Carrier

Le Service de police de Sherbrooke est à la recherche de deux suspects qui auraient été impliqués dans un vol qualifié sur un individu commis le 13 février sur la rue Comtois.Ils lui ont volé sa montre, son cellulaire et son porte-monnaie. La victime s'en sort avec des fractures au visage et des points de suture.Trois suspects ont déjà été arrêtés dans cette histoire, soit Miguel Gagnon et Ibrahim Monkokole, 18 ans, de même que Lucas Ollive, 20 ans.