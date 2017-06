Vol qualifié chez Métaux Doucet d'Ascot Corner: deux hommes et une femme accusés

Reportage de Marie-France Martel

Les auteurs présumés du vol qualifié survenu chez Métaux Doucet d'Ascot Corner la semaine dernière font face à une vingtaine de chefs d'accusations.

Kevin Johnson, 38 ans, Tommy Gauthier, 23 ans et une jeune femme de 20 ans, Jessie Larose font face à des accusations relatives à l'utilisation de deux armes à feu à autorisation restreinte, vol qualifié, complot et port de déguisement notamment.



Ils auraient dérobé 70 mille dollars dans le coffre fort de Métaux Doucet et tiré des coups de feu lors du vol.



La procureur de la Couronne, Me Laïla Belgharras s'est objectée à la remise en liberté des co-accusés compte tenu de la gravité des infractions.



On ne sait pas pour l'instant s'il y a un lien entre les co-accusés et l'entreprise Métaux Doucet d'Ascot Corner.

Seul Kevin Johnson a des antécédents judiciaires. En audio, le reportage de Marie-France Martel