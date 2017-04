Vol de sirop d'érable: d'autres sentences à venir aujourd'hui, à Trois-Rivières La salle 201 du palais de justice de Trois-Rivières/Photo: Cogeco nouvelles

Une semaine après la violente sortie d'Avick Caron au palais de justice de Trois-Rivières, 3 autres accusés dans le dossier du vol de sirop d'érable connaîtront le sort que la justice leur réserve. Richard Vallières, Raymond Vallières et Étienne St-Pierre doivent recevoir leur sentence aujourd'hui.



Dans le cas du père et du fils Vallières, la Couronne, outre la peine de prison, réclame qu'ils versent 18,5 millions de dollars en dédommagement à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec.



La semaine dernière, Avick Caron, lorsqu'il a appris qu'il avait 3 ans et demi pour payer une amende de 1,7 millions, a sauté les plombs dans le box des accusés.



En 2011 et 2012, le contenu de plus de 9 500 barils de sirop d'érable a été volé dans un entrepôt de Saint-Louis-de-Blandford. La valeur de la marchandise est de près de 19 millions de dollars.