Vol à la bijouterie Skinner & Nadeau: un deuxième suspect arrêté

Philippe Dubois

Un deuxième suspect a été arrêté hier à Montréal relativement au vol commis à la bijouterie Skinner & Nadeau des Promenades King.

L'individu de 54 ans, connu des policiers, devra répondre à des accusations de recel.



En audio, l'agent Philippe Dubois du Service de police de Sherbrooke.



Plus tôt cette semaine, Michel Hanzser a plaidé coupable de recel de montres et de bijoux d'une valeur de 33 000 $ en lien avec le vol à la bijouterie Skinner Nadeau.



Lors de son arrestation à Montréal, les policiers ont retrouvé à son domicile les bijoux qui portaient encore les étiquettes de la bijouterie Skinner et Nadeau.