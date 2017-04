Voie ferrée à Lac-Mégantic: la consultation publique s'amorcera le 23 mai prochain

La consultation publique sur le réaménagement de la voie ferrée au centre-ville de Lac-Mégantic débutera le 23 mai prochain. Les municipalités concernées pourront se faire entendre sur les options à l'étude, soit le statu quo, le statu quo amélioré et les trois options de tracé pour une voie de contournement.



Le rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement devra être déposé au ministre de l'Environnement au plus tard le 24 juillet.



La composition de la commission d'enquête et les modalités de la consultation publique seront communiquées ultérieurement.