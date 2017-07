La limite de vitesse sera réduite à 60 km/h sur le boulevard Lorrain, aussi connu sou le nom de route 366, de la bretelle sud de l'autoroute 50 jusqu'au chemin Saint-Thomas.

Des panneaux avertissants les usagers seront installés pendant environ un mois avant que cette nouvelle mesure n'entre officiellement en vigueur.



Rappelons que deux accidents mortels sont survenus dans ce secteur au cours de la dernière année, un causant le décès d'une motocycliste de 51 ans au début juin à l'intersection de la rue Thérèse et un autre survenu un an plus tôt au coin du chemin Chambord impliquant une cycliste de 13 ans.