Alexandre Tremblay-Roy

Une journée de réflexion pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel sur les campus universitaires et dans les collèges du Québec se tient aujourd'hui à Sherbrooke.Des dirigeants d'établissements scolaires, d'organismes communautaires et d'associations étudiantes sont aussi présents.En audio, le directeur du SHASE-Estrie, Alexandre Tremblay-Roy, un service de soutien et d'accompagnement aux hommes victimes d'agressions sexuelles durant l'enfance, a interpellé la ministre sur la sensibilisation auprès des hommes.