Viol collectif sur une mineure: 30 mois de prison pour le 3e accusé

QUÉBEC - Alors que ses deux complices ont écopé de cinq ans pour avoir participé à un viol collectif sur une mineure lors d'une fête en 2014, le chanteur Pierre-François Blondeau a reçu hier une peine de 30 mois de prison. Contrairement aux deux autres agresseurs, le juge n'a pas reconnu Blondeau coupable des lésisons subies par la victime.





Cependant, il a rejeté la proposition des deux parties d'imposer une peine de 12 mois à l'accusé, la jugeant déraisonnable et mentionnant qu'il ne s'était pas contenté de recevoir une fellation et qu'il s'était rendu coupable d'une tentative de pénétration sur la jeune fille.





Le juge a conclu qu'il ne croyait pas aux remords exprimés par l'accusé qui "a toujours pris les accusations à la légère, avec un ton badin et narquois" et que "si regrets il y a, ils sont par rapport à sa propre personne".