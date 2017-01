Vingt-six Québécois d'une famille et deux amis se partageront 60 millions $

MONTRÉAL ? Vingt-six Québécois d'une même famille et deux de leurs amis se partagent le récent gros lot de 60 millions $ du Lotto Max.

Plusieurs de ces nouveaux millionnaires se sont présentés en conférence de presse à Montréal, jeudi matin, six jours après le tirage du 6 janvier.



Selon Loto-Québec, c'est pendant un repas du jour de l'An qu'Annie Roy a proposé à ses proches de former un groupe en vue du prochain tirage.



Le billet a été ensuite acheté par Annie Roy à Ange-Gardien, en Montérégie.



Loto-Québec indique que le gros lot de 60 millions $ est le plus important de son histoire.