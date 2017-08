Régis Labeaume

QUÉBEC - Le ministre fédéral Jean-Yves Duclos rejette du revers de la main la déclaration du maire de Québec Régis Labeaume à l'effet que son gouvernement ne s'intéresse pas à ses soldats.

Le maire a fait la déclaration suivante hier après-midi en marge de l'annonce d'un évènement caritatif au profit de la Fondation des Amis de l'Aviation royale du Canada...



EXTRAIT AUDIO



M. Duclos, par voie de communiqué, a tenu à réagir affirmant que «les militaires sont très importants à ses yeux et au gouvernement fédéral».



Il a concédé qu'il était possible d'en faire plus encore réitérant toutefois que le gouvernement libéral était là pour ses soldats.