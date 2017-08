Vengeance amoureuse à Lennoxville: deux individus libérés sous conditions Justin Lyons

Les deux individus accusés en marge de l'agression commise le 23 juillet dans le secteur de Lennoxville ont été libérés sous conditions. Eric Moore a été envoyé dans une maison de thérapie pour vaincre ses problèmes de dépendance à la drogue.



Son complice Justin Lyons a dû faire un dépôt de mille dollars et il devra aussi respecter différentes conditions.



Les deux accusés seront de retour devant le tribunal le 3 octobre prochain.



Une vengeance amoureuse serait à l'origine de l'agression au cours de laquelle un homme de 22 ans a été rué de coups et il a dû être hospitalisé.



L'ex-conjointe du plaignant a aussi été arrêtée et interrogée par les policiers.